Алматы. 1 июля Kazakhstan Today - В Алматы взорвался автомобиль, погиб один человек, передает Kazakhstan Today.

ДТП произошло в Бостандыкском районе по улице Экспериментальная база минувшей ночью. Автомобиль Peugeot-301 двигался по улице Экспериментальная база в северном направлении. По невыясненным причинам автомобиль вылетел на бордюр, снес бетонную стену, перелетел через нее и врезался в газовую трубу, после чего произошел взрыв, сообщает телеканал КТК

В результате ДТП водитель погиб.

Личность водителя установлена - гражданин Е., 1970 года рождения. Также установлено, что незадолго до происшествия он совершил две аварии и скрылся. Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебного расследования по части 3 статьи 345 УК РК", - сообщили в пресс-службе департамента полиции Алматы.

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