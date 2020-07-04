Казахстанские сейсмологи зафиксировали землетрясение на территории Китая

Алматы. 3 июля. Kazakhstan Today - Казахстанская сейсмологическая опытно-методическая экспедиция сообщила о землетрясении, произошедшем сегодня, в 13.14 по времени Алматы, передает Kazakhstan Today.

Эпицентр землетрясения расположен в 402 километрах на юг от Алматы, на территории Китая. Энергетический класс землетрясения составил 10,8, магнитуда MPV - 4,6. Подземные толки располагались на глубине 20 километров. Сведений об ощутимости (по шкале МSК-64) не имеется", - говорится в сообщении дежурного оператора ЦСО "Алматы".

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