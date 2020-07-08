В Семее автомобиль вылетел в реку

Семей. 7 июля. Kazakhstan Today - В ночь с 6 на 7 июля в Семее в результате дорожно-транспортного происшествия скончался мужчина, передает Kazakhstan Today.

33-летний водитель, двигаясь по автогужевому мосту на автомобиле марки BMW в направлении левобережной части города, не справился с рулевым управлением и допустил наезд на перильное металлическое ограждение моста. После этого автомобиль опрокинулся в реку Иртыш.

В результате ДТП водитель погиб, 30-летнюю пассажирку спасли очевидцы и доставили в медицинское учреждение. Автомобиль извлечен из реки.

Департамент полиции ВКО опровергает доводы о том, что транспортное средство преследовала полиция. После поступления информации о ДТП на место происшествия был направлен экипаж патрульной полиции, несущий службу на ближайшем узловом перекрестке, а также следственно-оперативная группа УП Семея", - сообщил начальник департамента полиции ВКО Сагат Мадиев.

По факту ДТП со смертельным исходом проводится досудебное расследование.









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