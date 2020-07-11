Полиция ищет очевидцев смертельного ДТП в Актобе

Актобе. 10 июля. Kazakhstan Today - Департамент полиции Актюбинской области ищет свидетелей дорожно-транспортного происшествия, в результате которого скончался пешеход, передает Kazakhstan Today.

По информации полиции, 1 июля текущего года, в 01.00, водитель автомашины Toyota Camry, двигаясь по проспекту Абилкайыр хана, напротив дома 68 допустил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть не по пешеходному переходу справа налево, по ходу движения транспортного средства.

В результате ДТП пешеход, 1991 года рождения, был госпитализирован в больницу, где, не приходя в сознание, скончался.

Полиция просит очевидцев происшествия сообщить по телефонам: 936-403 или 8 705-735-38-33, 8 775 149-93-59.

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