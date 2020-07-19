Два человека погибли в ДТП в Карагандинской области

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Караганда. 18 июля. Kazakhstan Today -В Карагандинской области два человека погибли в ДТП, произошедшем 17 июля на автодороге Жезказган - Караганда, передает Kazakhstan Today.

Как стало известно, 34-летний житель города Жезказгана на "Мерседесе" с российскими номерами, по предварительным данным выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомашиной "Фольксваген-Туарег" под управлением 35-летнего жителя города Жезказгана, сообщает Polisia.kz

В результате ДТП два пассажира автомашины "Мерседес" от полученных травм погибли на месте. Водитель "Мерседеса" и три его пассажира с различными травмами госпитализированы в медучреждения.

Также водителю автомашины "Фольксваген-Туарег" и его пассажиру оказана помощь без госпитализации.

По данному факту зарегистрировано уголовное дело по статье 345 УК РК (Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами). Назначены соответствующие экспертизы. Проводится расследования.

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