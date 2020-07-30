В Аркалыке полицейские спасли мужчину, едва не упавшего с балкона пятого этажа

Аркалык. 29 июля. Kazakhstan Today - Мужчину, едва не сорвавшегося с балкона 5-го этажа, спасли полицейские в Аркалыке, передает Kazakhstan Today.

В дежурную часть управления полиции города Аркалыка от очевидцев поступило сообщение о том, что на карнизе балкона пятого этажа повис мужчина и просит о помощи. На место происшествия немедленно выехал автопатруль. Прибыв по указанному адресу стражи порядка увидели мужчину, который зацепился за перила и висел на балконе пятого этажа. Срочно поднявшись в квартиру, полицейские вытащили мужчину", - сообщает портал Polisia.kz .

Как выяснилось, 61-летний мужчина вышел на балкон и, почувствовав недомогание, едва не упал с высоты пятого этажа.

Ему удалось зацепиться за перила балкона. В квартире находилась супруга и маленький внук. У женщины не хватило сил затащить мужа на балкон. Она стала звать на помощь и позвонила в полицию", - рассказали в полиции.





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