В Аркалыке полицейские спасли мужчину, едва не упавшего с балкона пятого этажа

В дежурную часть управления полиции города Аркалыка от очевидцев поступило сообщение о том, что на карнизе балкона пятого этажа повис мужчина и просит о помощи. На место происшествия немедленно выехал автопатруль. Прибыв по указанному адресу стражи порядка увидели мужчину, который зацепился за перила и висел на балконе пятого этажа. Срочно поднявшись в квартиру, полицейские вытащили мужчину", - сообщает портал Polisia.kz.
Как выяснилось, 61-летний мужчина вышел на балкон и, почувствовав недомогание, едва не упал с высоты пятого этажа.
Ему удалось зацепиться за перила балкона. В квартире находилась супруга и маленький внук. У женщины не хватило сил затащить мужа на балкон. Она стала звать на помощь и позвонила в полицию", - рассказали в полиции.
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