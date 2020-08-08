В Атырау незнакомец пытался похитить девочку

По информации "Ак Жайык", вчера, около 7 вечера, в пригородном микрорайоне Коктем 42-летний мужчина возле продуктового магазина пытался похитить маленькую девочку. Он взял её за руку и пытался увести. Прохожие это заметили и отобрали ребёнка, а затем вызвали полицию.
Сотрудники незамедлительно приехали на место и задержали подозреваемого. Начато досудебное расследование по статье 121 УК РК (Насильственные действия сексуального характера)", - сообщили в пресс-службе департамента полиции.
Сообщается, что подозреваемый приехал в Атырау на заработки.
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По информации «АЖ», сегодня, 6 июля, около 7 вечера в пригородном микрорайоне Коктем 42-летний мужчина возле продуктового магазина пытался похитить маленькую девочку. Он взял её за руку и повёл, но люди, здесь все друг друга знают, это заметили и отобрали ребёнка, а затем вызвали полицию. - Сотрудники незамедлительно приехали на место и задержали подозреваемого. Начато досудебное расследование по статье 121 УК РК (Насильственные действия сексуального характера), - сообщили в пресс-службе Департамента полиции. Этот человек на самом деле не местный, приехал в Атырау на заработки
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