В Атырау незнакомец пытался похитить девочку

Атырау. 7 августа. Kazakhstan Today - Пьяный мужчина пытался похитить девочку в Атырау, передает Kazakhstan Today.

По информации " Ак Жайык ", вчера, около 7 вечера, в пригородном микрорайоне Коктем 42-летний мужчина возле продуктового магазина пытался похитить маленькую девочку. Он взял её за руку и пытался увести. Прохожие это заметили и отобрали ребёнка, а затем вызвали полицию.

Сотрудники незамедлительно приехали на место и задержали подозреваемого. Начато досудебное расследование по статье 121 УК РК (Насильственные действия сексуального характера)", - сообщили в пресс-службе департамента полиции.

Сообщается, что подозреваемый приехал в Атырау на заработки.





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