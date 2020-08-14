Мужчина утонул в Балхаше, пытаясь спасти сына

Караганда. 13 августа. Kazakhstan Today - В Карагандинской области 11-летний мальчик стал свидетелем гибели своего отца, передает Kazakhstan Today.

Трагедия произошла накануне в пяти километрах от Приозерска.

Мальчик 2009 года рождения на надувном матрасе уплыл далеко от берега и не смог самостоятельно вернуться. Отец ребенка, не дожидаясь спасателей, бросился на помощь. Но доплыть до мальчика он не смог", - сообщили в пресс-службе областного ДЧС.

Прибывшие на место спасатели ДЧС спасли мальчика, которого унесло от берега на 850 метров, и приступили к поискам отца ребенка. Поисковые работы продолжались до наступления темноты и были возобновлены утром 13 августа.

Тело утонувшего было обнаружено спасателями сегодня, в 10.40, в 350 метрах от берега.

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