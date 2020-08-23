Взрыв бытового газа полностью разрушил шесть квартир в Ярославле

Ярославль. 22 августа. Kazakhstan Today - Взрыв бытового газа в жилом доме в Ярославле повредил 12 квартир, шесть из них разрушены полностью, передает Kazakhstan Today.

В результате происшествия повреждены 12 квартир: шесть квартир полностью уничтожены, шесть - частично. В них зарегистрированы 33 человека, в том числе девять детей, из которых в доме в момент взрыва находились 19 человек, в том числе один ребенок", - сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ.

По данным ведомства, обрушились межэтажные перекрытия с 6-го по 1-й этажи и внешняя стена здания с 5-го по 3-й этажи. Сотрудники МЧС эвакуировали из дома более 200 человек.

Из пострадавшего дома эвакуированы 210 человек, в том числе 37 детей, спасены 14 человек, их которых пять человек по коленчатому подъемнику с верхних этажей, восемь человек по лестничным маршам, один человек спасен из-под завалов", - сказали в МЧС.

Как сообщили в пресс-службе областного правительства, под завалами жилого дома обнаружены тела двух женщин и ребенка, пострадали четыре человека.





Все фамилии известны, идентификацию провели, судьба всех также известна. Спасательные работы завершены. Будем сейчас принимать решение по укреплению конструкций", - сообщил начальник регионального ГУ МЧС Бочаров.

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