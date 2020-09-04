В Акмолинской области произошло смертельное ДТП

ДВД Акмолинской обл.

Кокшетау. 3 сентября. Kazakhstan Today - В ДТП на трассе Нур-Султан - Петропавловск в Акмолинской области погиб один человек, передает Kazakhstan Today.

В дежурную часть ДП Акмолинской области поступило телефонное сообщение о том, что на 313-м километре автодороги Нур-Султан - Петропавловск произошло ДТП.

Выяснилось, что 55-летний гражданин Республики Украина, управляя грузовой автомашиной марки "Рено", двигался в направлении Петропавловска и выехал на полосу встречного движения, в ходе которого допустил столкновение с автомашиной марки Volkswagen Passat.

В результате ДТП от полученных травм 51-летний водитель автомашины Volkswagen Passat скончался на месте, а 47-летняя пассажирка данной автомашины получила ушиб грудной клетки", - рассказали в областном ДВД.

По прибытии скорой помощи установлено, что у 55-летнего гражданина Украины произошел сердечный приступ.

По данному факту начато досудебное производство по части 3 статьи 345 УК РК (Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами).

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