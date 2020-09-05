В Уральске волонтер погиб от удара током

Уральск. 4 сентября. Kazakhstan Today - В Уральске 31-летний волонтер погиб от удара током. Он помогал художнице, которая рисовала граффити на 10-этажном доме в микрорайоне Кунаева, передает Kazakhstan Today.

Во время работы он задел высоковольтные провода, которые проходили по крыше. От удара током он скончался на месте. По факту его смерти начато досудебное расследование", - пояснили в полиции.

31-летний Самат Шайдуллаулы был волонтером известной в городе группы Uralsk Runners, сообщает портал "Мой город"

Сегодня, 4 сентября, его похоронили. Проводить в последний путь волонтера собрались сотни людей. Соседи отзываются о нем, как о добром и хорошем человеке.

Художница Акмарал Газиева, рисовавшая граффити на этой многоэтажке, сообщила, что была внизу, когда произошла трагедия.

Самат был на крыше, а я внизу, мыла кисти. Он был волонтером движения Uralsk Runners, которое оказывала нам всяческую помощь: техническую, привозили поесть. Очень жаль, что так получилось", - рассказала Акмарал Газиева.

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