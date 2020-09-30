Четырехлетняя девочка упала с лестничного пролета пятого этажа в Таразе

Тараз. 29 сентября. Kazakhstan Today - В Таразе ребенок упал с лестницы пятого этажа и получил тяжелые травмы, передает Kazakhstan Today.

Невнимательность взрослых обернулась несчастным случаем в одном из 5-этажных домов 13-го микрорайона города Тараза. 27 сентября четырехлетняя девочка, оставшись без присмотра родителей, упала в пролет и преодолела расстояние с пятого до второго этажа", - сообщили в обдастном департаменте по ЧС.

По информации ведомстве, девочка в тяжелом состоянии доставлена в Детскую городскую больницу.

Помните, лестница - это не только удобство перемещения, но и объект повышенной опасности для детей. Большинство причин падения детей на лестницах связаны с отвлечением внимания и одновременными занятиями другими делами взрослых. Как уберечь детей от внезапного падения с лестницы? Главная мера - научить ребенка безопасному передвижению. Необходимо смотреть под ноги и держаться руками за поручень. Внимательно ставить ноги на ступени и не торопиться. Не перепрыгивать через ступени и не сбегать вниз по лестнице. Не отвлекаться разговорами. Носить обувь с хорошей подошвой", - рекомендуют в ДЧС.

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