В Алматинской области школьницу насмерть поразило током от зарядки смартфона

Талдыкорган. 29 сентября. Kazakhstan Today - 15-летняя школьница скончалась, получив смертельный удар током при зарядке смартфона, передает Kazakhstan Today.



Несчастный случай произошел 26 сентября в селе Каргалы Жамбылского района Алматинской области.



По информации департамента полиции Алматинской области, смартфон школьницы находился на зарядке, девочка получила удар электрическим током. По данному факту заведено уголовное дело, назначена судебно-медицинская экспертиза.



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При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства