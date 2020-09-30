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В Шымкенте мужчина избил и пытался изнасиловать мать четверых детей

29.09.2020 1486
В Шымкенте мужчина избил и пытался изнасиловать мать четверых детей
Шымкент. 29 сентября. Kazakhstan Today - В Шымкенте пьяный мужчина избил и пытался изнасиловать мать четверых детей, передает Kazakhstan Today.
 
Молодая женщина, возвращаясь домой, внезапно получила оглушительный удар в лицо. После этого предполагаемый преступник затащил 35-летнюю мать четверых детей за обувную мастерскую. Женщина стала умолять нападавшего отпустить ее, пишет Otyrar.kz

Шла домой с работы вечером, он меня схватил за руку затащил за будку, ударил. Начал душить меня. Хотел изнасиловать. Я еле-еле его уговорила, чтобы он меня не трогал. Он у меня кольцо забрал, кошелек, телефон, деньги - было пятьсот и копейки", - рассказала пострадавшая.

 
Нападавший, по словам женщины, трогать ее не стал. Он забрал дорогой телефон, золотое кольцо, деньги и сбежал. Потерпевшая вызвала полицию. Подозреваемого удалось задержать уже через полчаса. От 38-летнего задержанного пахло перегаром. В его карманах полицейские Абайского района нашли и кольцо, и телефон, и деньги. Несмотря на явные улики, свою вину задержанный полностью отрицает.
 

Она сама мне отдала обручальное кольцо, телефон я не брал. Я шел в магазин за хлебом. Навстречу вышла эта женщина. Она сказала: "Извините, вы не можете помочь, чуть-чуть денег не хватает на водку". Я сказал, что не пожалею для нее денег и спросил: "А что вы мне сделаете?" И она отвела меня в сторонку и сказала, что расплатиться натурой. У меня в кармане было всего 570 тенге, я все и отдал. Я ее не бил. Дал ей деньги, а она еще и мой телефон забрала", - говорит подозреваемый.

 
Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту произошедшего и устанавливают все обстоятельства случившегося. Злоумышленник находится под стражей.
 

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