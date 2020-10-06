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В Темиртау полицейский сбил пешехода

05.10.2020 8236
Темиртау. 5 октября. Kazakhstan Today - В Темиртау полицейский из-за тумана насмерть сбил пожилого мужчину, передает Kazakhstan Today.
 

Водитель служебного автомобиля "Лада-Веста", двигаясь по проспекту Республики в направлении улицы Восточная, в условиях плохой видимости, из-за тумана, на нерегулируемом пешеходном переходе совершил наезд на 65-летнего мужчину. В результате ДТП пострадавший скончался в городской больнице", - сообщили в пресс-службе департамента полиции Карагандинской области.

 
В ведомстве подчеркнули, что сержант полиции прошел освидетельствование в наркологическом диспансере. Экспертиза показала, что он был трезв. 
 
По данному факту начато досудебное расследование. 
 

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