В Алматы парень выпрыгнул с третьего этажа после ссоры с девушкой

Алматы. 11 октября. Kazakhstan Today - В Алматы парень выпрыгнул с балкона третьего этажа после ссоры со своей девушкой, передает Kazakhstan Today.

Видеозапись инцидента была опубликована в Instagram. В комментариях сообщается, что неизвестный спрыгнул с крыши жилого комплекса "Алтын Булак-2".

Официальный представитель департамента полиции города Салтанат Азирбек рассказала, что инцидент произошел утром в воскресенье, 11 октября. С балкона подъезда на третьем этаже многоквартирного дома выбросился молодой мужчина 2000 года рождения.

Слава богу, он жив. Мужчине была оказана первая медицинская помощь, его доставили в медучреждение. По словам парня, на такой поступок он решился после ссоры со своей девушкой, которая проживает в этом же доме", - пояснила Азирбек.

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