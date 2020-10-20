Алматы. 19 октября. Kazakhstan Today - В одном из жилых комплексов Алматы в лифте застряли шесть человек, в том числе трое детей, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в городском ДЧС, 16 октября, в 18.52, на пульт 112 ДЧС Алматы с просьбой о помощи обратилась жительница жилого комплекса "Бухар жырау". Она сообщила, что застряла в лифте на 22-м этаже.

Вместе с ней - 6 человек: трое взрослых, трое детей. Заявительница сообщила, что дети начинают задыхаться, не хватает воздуха", - сообщили в департаменте.

По данным ведомства, в кратчайшее время был найден обслуживающий лифт сотрудник и через 10 минут люди были вызволены из лифта.

Руководству КСК перезвонили и указали на невнимательность. Нас заверили что неисправный лифт отключён - повторов не будет. На всякий случай предупредили об инциденте соответствующую инспекцию", - отметили в ДЧС.

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