Трое мужчин получили ножевые ранения во время массовой драки в Караганде

Караганда. 27 октября. Kazakhstan Today - Массовая драка произошла в центре Караганды, передает Kazakhstan Today.

Посетители подрались возле развлекательного заведения. Потасовка едва не закончилась трагедией. Трех человек ранили ножом. Один из них получил удар в печень и живот. Сейчас он находится в больнице. Остальных пострадавших отпустили домой, сообщает телеканал " Астана ".

На данный момент состояние стабильное, средней степени тяжести. С положительной динамикой. В целом пациент чувствует себя хорошо. На момент поступления у пациентов было также произведено освидетельствование на алкогольное опьянение. Взяты все анализы, согласно правовым документам. Анализы на данный момент находятся в работе", - сообщил заведующий ситуационным центром травматологической службы Карагандинской области Ерик Шонбаев.

Драку разнимали подоспевшие на место сотрудники полиции. По их словам, группа людей отмечала в пабе День автомобилиста. Весь вечер две компании посетителей просидели по разным сторонам зала и не общались между собой. Ссора между ними произошла на улице, после закрытия заведения. Что не поделили карагандинцы, пока неизвестно. Все детали выясняют следователи. Возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство, с применением холодного оружия".

Сотрудниками полиции по горячим следам задержаны и доставлены в отдел полиции участники инцидента. Трое с травмами доставлены в медучреждение. Обстоятельства выясняются", - сказал пресс-секретарь департамента полиции Карагандинской области Жанатай Сембеков.

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