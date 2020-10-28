Система Orphus

Трое мужчин получили ножевые ранения во время массовой драки в Караганде

27.10.2020 8371
Трое мужчин получили ножевые ранения во время массовой драки в Караганде
Караганда. 27 октября. Kazakhstan Today - Массовая драка произошла в центре Караганды, передает Kazakhstan Today.
 
Посетители подрались возле развлекательного заведения. Потасовка едва не закончилась трагедией. Трех человек ранили ножом. Один из них получил удар в печень и живот. Сейчас он находится в больнице. Остальных пострадавших отпустили домой, сообщает телеканал "Астана". 
 

На данный момент состояние стабильное, средней степени тяжести. С положительной динамикой. В целом пациент чувствует себя хорошо. На момент поступления у пациентов было также произведено освидетельствование на алкогольное опьянение. Взяты все анализы, согласно правовым документам. Анализы на данный момент находятся в работе", - сообщил заведующий ситуационным центром травматологической службы Карагандинской области Ерик Шонбаев. 

 
Драку разнимали подоспевшие на место сотрудники полиции. По их словам, группа людей отмечала в пабе День автомобилиста. Весь вечер две компании посетителей просидели по разным сторонам зала и не общались между собой. Ссора между ними произошла на улице, после закрытия заведения. Что не поделили карагандинцы, пока неизвестно. Все детали выясняют следователи. Возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство, с применением холодного оружия". 
 

Сотрудниками полиции по горячим следам задержаны и доставлены в отдел полиции участники инцидента. Трое с травмами доставлены в медучреждение. Обстоятельства выясняются", - сказал пресс-секретарь департамента полиции Карагандинской области Жанатай Сембеков.

 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая