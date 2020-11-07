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Павлодар. 6 ноября. Kazakhstan Today - Два человека погибли при опрокидывании КамАЗа в карьер в Павлодаре, передает Kazakhstan Today.

По информации пресс-службы департамента полиции региона, 5 ноября, в 08.00, на территории одного из ТОО в Павлодаре 59-летний водитель КамАЗа в нерабочее время при движении задним ходом совершил опрокидывание автомашины в карьер глубиной 6-7 метров.

В результате ДТП водитель и пассажир от полученных телесных повреждений скончались на месте происшествия. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Проводится проверка", - проинформировали в полиции.

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