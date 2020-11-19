В Уральске мужчина пытался увести школьницу с остановки

Уральск. 18 ноября. Kazakhstan Today - В школьных чатах городских школ родители активно пересылают друг другу аудиозапись, на которой женщина рассказывает случай, якобы произошедший на ее глазах, передает Kazakhstan Today.

Горожанка утверждает, что в автобусе стала свидетельницей того, как подсевший к школьнице мужчина начал ее активно расспрашивать о семье, после чего сказал, что из автобуса они выйдут "как отец с дочерью и что он проводит ее до дома".

Я почувствовала что-то неладное, вышла из автобуса, начала кричать им вслед и звать девочку по имени. Мужчина резко сунул рюкзак и пакет в руки девочки и, не оглядываясь, спешно начал уходить в сторону остановки "Молодежная", - цитирует женщину портал " Мой ГОРОД ".

Горожанка проводила девочку и по дороге спросила, знает ли она мужчину, на что школьница ответила отрицательно.

Выяснилось, что девочка действительно является ученицей 4 класса СОШ №50. Заместитель директора по воспитательной части школы №50 Асылгуль Куанаева подтвердила информацию и сообщила, что личность девочки установлена.

Каждый день ее на машине забирает отец, но именно вчера он не смог, позвонил классному руководителю и попросил отпустить дочь. Девочка села в автобус, где и произошел этот случай. Хочется отметить, что в мессенджерах распространяется разная информация, якобы мужчина силой пытался забрать девочку, где-то говорят, что он требовал у нее денег. Поэтому мы будем выяснять обстоятельства и детали этого дела. Сейчас должна прийти женщина, которая рассказала эту историю. С девочкой все хорошо, с ней поработал психолог, она не испытывает ни страха, ни стресса", - рассказала Асылгуль Куанаева.

В Зачаганском отделе полиции рассказали, что информация по данному факту поступила утром 18 ноября.

Сейчас мы будем проводить совещание с выездом в школу. Будем проверять информацию. По итогам будет предоставлена более подробная информация", - сообщили в ведомстве.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства