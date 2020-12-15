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В Талдыкоргане подросток управлял автомобилем со спецсигналами оперативных служб

14.12.2020 7912
Талдыкорган. 14 декабря. Kazakhstan Today - В процессе мониторинга социальных сетей, полицейские обнаружили видеоролик, на котором водитель легковой автомашины, оборудованной специальными световыми и звуковыми сигналами, грубо нарушает ПДД на улицах Талдыкоргана, передает Kazakhstan Today. 
 
Как сообщает Polisia.kz, автомобиль Mercedes был водворен на штрафную стоянку. В отношении водителя, не имеющего водительских прав, 17-летнего жителя Талдыкоргана, составлено три административных протокола в соответствии с часть 5 статьи 596; частью 1 статьи 603; частью 2 статьи 612 КоАП РК (Установка световых приборов с огнями красного цвета или световозвращающих приспособлений красного цвета, которые не соответствуют требованиям допуска транспортного средства к эксплуатации, Выезд на сторону проезжей части дороги, предназначенной для встречного движения, Управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления им. Кроме того, на владельца автомашины составлен административный протокол на основании части 5 статьи 612 КоАП РК (Передача управления транспортным средством лицу, не имеющему права управления).
 
 

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