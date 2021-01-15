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Работник Карагандинской шахты найден погибшим после выброса газа и угля

14.01.2021 17686
Работник Карагандинской шахты найден погибшим после выброса газа и угля
Караганда. 14 января. Kazakhstan Today - Машинист буровой установки Николай Шадиров найден погибшим после выброса угля и газа на шахте Ленина, передает Kazakhstan Today.
 
Как сообщалось ранее, вечером 13 января на шахте Ленина при проведении буровых работ произошел выброс газа и угля. На момент инцидента в шахте находились 137 работников 3-й смены. На поверхность из шахты удалось вывести всех горняков, кроме машиниста буровой установки. 
 
Сегодня машинист буровой установки Николай Шадиров найден погибшим.
 

Николай Шадиров, подземный машинист буровой установки 5-го разряда, проработал в управлении "Спецшахтомонтаждегазация" Угольного департамента компании 16 лет, из них 15 - в должности машиниста буровой установки", - рассказали о погибшем в пресс-службе акимата Карагандинской области.

 
Коллектив и руководство компании "АрселорМиттал Темиртау" выражают искренние соболезнования родным и близким машиниста буровой установки Николая Шадирова.
 
Компания окажет семье погибшего всю необходимую помощь и поддержку в полном соответствии с законодательством Республики Казахстан и коллективным договором.
 

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