Работник Карагандинской шахты найден погибшим после выброса газа и угля

Караганда. 14 января. Kazakhstan Today - Машинист буровой установки Николай Шадиров найден погибшим после выброса угля и газа на шахте Ленина, передает Kazakhstan Today.

Как сообщалось ранее, вечером 13 января на шахте Ленина при проведении буровых работ произошел выброс газа и угля . На момент инцидента в шахте находились 137 работников 3-й смены. На поверхность из шахты удалось вывести всех горняков, кроме машиниста буровой установки.

Сегодня машинист буровой установки Николай Шадиров найден погибшим.

Николай Шадиров, подземный машинист буровой установки 5-го разряда, проработал в управлении "Спецшахтомонтаждегазация" Угольного департамента компании 16 лет, из них 15 - в должности машиниста буровой установки", - рассказали о погибшем в пресс-службе акимата Карагандинской области.

Коллектив и руководство компании "АрселорМиттал Темиртау" выражают искренние соболезнования родным и близким машиниста буровой установки Николая Шадирова.

Компания окажет семье погибшего всю необходимую помощь и поддержку в полном соответствии с законодательством Республики Казахстан и коллективным договором.

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