В Семее спасли мальчика, застрявшего рукой в горячей батарее

Усть-Каменогорск. 1 февраля. Kazakhstan Today - В Восточном Казахстане спасатели помогли двум мальчикам. Один из них застрял рукой в горячей батарее, второй - не смог слезть с дерева, передает Kazakhstan Today.

Мальчик, 2009 года рождения, вернувшись с родителями с лыжной базы домой, решил согреться у батареи, неожиданно рука соскользнула и застряла между перегородок. Несмотря на то, что близкие пытались ему помочь, самостоятельно с ситуацией они не справились. Спасатели оперативно прибыли на помощь после поступления обращения и помогли застрявшему ребенку. Медицинскую и психологическую помощь оказал врач СПЧ-2. Затем сотрудники скорой помощи обработали руку ребенка, где был ожог локтевой части руки, от госпитализации "пострадавший" отказался", - сообщили в департаменте по ЧС ВКО.

Еще один случай произошел в городе Риддере. Пятнадцатилетний мальчик залез на дерево и не смог самостоятельно слезть. Когда прошел час, его товарищи все-таки решили вызывать спасателей. "Прибывшие на место происшествия сотрудники СПЧ-1 с помощью трехколенной лестницы помогли "экстремалу" спуститься. Как оказалось, Иван залез на дерево, чтобы поправить качели и застрял", - сообщили в ведомстве.

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