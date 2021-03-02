В больнице остаются семеро пострадавших после дезинсекции в Актау

На данный момент лечение получают семь человек, младшему из которых три месяца, пишет портал "Лада".
В субботу вечером из одной семьи поступили в больницу пятеро детей с отравлением неизвестным веществом. При осмотре у детей была рвота, головокружение. Сейчас состояние стабильное. Сегодня были взяты контрольные анализы. В случае, если у врачей не возникнет вопросов, то четверых детей выпишем домой. Самого маленького, трехмесячного пациента, оставим в больнице, так как у него бронхит. Он получает необходимое лечение. За детьми смотрят мама и бабушка", - рассказали в отделении педиатрии детской больницы.
Кроме того, в отделении реанимации по-прежнему остаются двое взрослых.
Вчера, в воскресенье, поступили двое пациентов. Состояние здоровья оценивалось как средней степени тяжести. Нам удалось их стабилизировать", - сообщил заведующий кардиореанимационным отделением областной больницы Маулен Жумадиллаев.
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