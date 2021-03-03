В Петропавловске скончалась девушка, пострадавшая в результате взрыва в жилом доме

Петропавловск. 2 марта. Kazakhstan Today - Спустя 11 суток после взрыва в доме №21 по улице Интернациональной скончалась девушка, получившая ожоги 65% поверхности тела, передает Kazakhstan Today.

О том, что число жертв взрыва и последовавшего за ним пожара возросло до трех человек, сообщает Петропавловск.news со ссылкой на управление здравоохранения Северо-Казахстанской области.

2 марта скончалась одна из пострадавших от пожара. Девушка находилась на лечении в Многопрофильной городской больнице.

21 февраля газовый баллон взорвался в пятиэтажке в Петропавловске. Два человека погибли, десять пострадали.

Эпицентр взрыва находился в кафе "Кара Жорга", расположенном на первом этаже здания. В результате взрыва произошло обрушение несущих стен, в том числе и капитальных перегородок.

Жилой дом восстановят за счет бюджетных средств.

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