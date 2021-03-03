Стали известны подробности самоподжога в ЗКО

Уральск. 2 марта. Kazakhstan Today - 2 марта в приемную облздрава пришел мужчина с требованиями поменять прикрепление с поликлиники №4 на поликлинику №3, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает портал " Мой ГОРОД ", так как это решение находится на уровне поликлиники, исполняющий обязанности руководителя управления здравоохранения Арман Калибеков пригласил для разговора директора поликлиники №3. Пока он шел в управление, посетителя попросили написать письменное обращение и изложить суть просьбы. Мужчина в агрессивной форме выразил недовольство. По словам очевидцев, он изначально вел себя очень неадекватно и угрожал скандалом, от него пахло алкоголем.

Как рассказали в пресс-службе управления здравоохранения ЗКО, далее в какой-то момент посетитель достал коробку со спичками и поджег свой свитер, при этом бензином не пользовался.

Находившийся рядом работник управления здравоохранения быстро помог снять ему свитер и потушил огонь о пол. В результате ни сам мужчина, ни другие люди не пострадали. Полицейские задержали мужчину и после составления протокола увезли его на медицинское освидетельствование", - добавили в управлении здравоохранения ЗКО.

По словам Армана Калибекова, никаких препятствий по выполнению его просьбы не было.

Ранее сообщалось , что, находясь в здании областного маслихата, мужчина облил себя бензином и поджёг.

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