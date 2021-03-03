Житель ЗКО совершил самоподжог в здании маслихата

Уральск. 2 марта. Kazakhstan Today - 2 марта, в 16.40, находясь в здании областного маслихата, мужчина облил себя бензином и поджёг, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает портал " Мой ГОРОД ", по предварительным данным, 46-летний мужчина не согласен с решением управления здравоохранения.

В данный момент на месте работают сотрудники полиции. Мужчина жив, получил ожоги. Остальные люди не пострадали", - сообщили в полиции.

4 декабря 2020 года похожий случай произошел в Алматы. Мужчина, 1983 года рождения, облился бензином, угрожая поджечь себя.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства