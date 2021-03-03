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Житель ЗКО совершил самоподжог в здании маслихата

02.03.2021 14095
Уральск. 2 марта. Kazakhstan Today - 2 марта, в 16.40, находясь в здании областного маслихата, мужчина облил себя бензином и поджёг, передает Kazakhstan Today. 
 
Как сообщает портал "Мой ГОРОД", по предварительным данным, 46-летний мужчина не согласен с решением управления здравоохранения.
 

В данный момент на месте работают сотрудники полиции. Мужчина жив, получил ожоги. Остальные люди не пострадали", - сообщили в полиции.

 
4 декабря 2020 года похожий случай произошел в Алматы. Мужчина, 1983 года рождения, облился бензином, угрожая поджечь себя.
 

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