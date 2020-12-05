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В Алматы мужчина облился бензином, угрожая поджечь себя

04.12.2020 7804
Алматы. 4 декабря. Kazakhstan Today - В Алматы мужчина, 1983 года рождения, облился бензином, угрожая поджечь себя, передает Kazakhstan Today. 
 

4 декабря на пульт 112 поступил вызов от оперативной службы 102 о том, что по улице Шымбулакская, дом 10, мужчина, 1983 года рождения, облил себя и машину бензином, угрожая себя поджечь", - сообщает пресс-служба ДЧС Алматы.

 
Когда пожарные прибыли на место происшествия, полицейские уже проводили переговоры с мужчиной. 
 
Пожарные подали ствол, дождавшись команды полиции, тем самым самоподжог был предотвращен. 
 

Когда мы прибыли на вызов, мужчина был в стрессовом состоянии, то и дело поднося зажигалку к облитой бензином одежде. Поддерживая диалог с гражданином, мы с коллегами старались протянуть время", - рассказал сотрудник полиции Жунусбай Сакен.

 
На месте происшествия было задействовано более 10 сотрудников УП Медеуского района, бригада СМП, одно отделение СПЧ-5, пожарная автоцистерна. Жертв и пострадавших нет.
 

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