В Алматы мужчина облился бензином, угрожая поджечь себя

Алматы. 4 декабря. Kazakhstan Today - В Алматы мужчина, 1983 года рождения, облился бензином, угрожая поджечь себя, передает Kazakhstan Today.
4 декабря на пульт 112 поступил вызов от оперативной службы 102 о том, что по улице Шымбулакская, дом 10, мужчина, 1983 года рождения, облил себя и машину бензином, угрожая себя поджечь", - сообщает пресс-служба ДЧС Алматы.
Когда пожарные прибыли на место происшествия, полицейские уже проводили переговоры с мужчиной.
Пожарные подали ствол, дождавшись команды полиции, тем самым самоподжог был предотвращен.
Когда мы прибыли на вызов, мужчина был в стрессовом состоянии, то и дело поднося зажигалку к облитой бензином одежде. Поддерживая диалог с гражданином, мы с коллегами старались протянуть время", - рассказал сотрудник полиции Жунусбай Сакен.
На месте происшествия было задействовано более 10 сотрудников УП Медеуского района, бригада СМП, одно отделение СПЧ-5, пожарная автоцистерна. Жертв и пострадавших нет.
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