Алматы. 5 марта. Kazakhstan Today - Казахстанские сейсмологи зарегистрировали землетрясение на территории Китая, передает Kazakhstan Today.

Сетью сейсмических станций ГУ "Сейсмологическая опытно-методическая экспедиция" 5 марта 2021 года в 02.59 (4 марта 2021 года в 20.59 по Гринвичу) зарегистрировано землетрясение.

Эпицентр землетрясения расположен в 341 километре на юго-восток от Алматы на территории Китая.

Энергетический класс землетрясения - 9,3. Магнитуда MPV - 3,7. Глубина - 20 километров.

Сведений об ощутимости по шкале МSК-64 нет.

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