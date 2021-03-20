В Алматы произошел пожар на барахолке

АЛМАТЫ. 19 МАРТА - Пожарные тушат возгорание на барахолке в Алматы, передает KAZAKHSTAN TODAY.

19 марта, в 14.51, пожарные расчеты выехали по повышенному рангу по адресу Жетысуский район, шоссе Северное кольцо, 7, рынок "Байсат". По прибытии через 3 минуты, в 14.54, обнаружено горение нескольких контейнеров", - сообщили в пресс-службе ДЧС Алматы.

Отмечается, что для обеспечения проезда пожарной техники к месту пожара направлены эвакуаторы службы спасения 109, препятствия проезду создают заставленные частные автомобили. Поданы пожарные стволы, обеспечена бесперебойная подача огнетушащих средств.

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