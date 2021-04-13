КАРАГАНДА. 12 АПРЕЛЯ - В Карагандинской области без вести пропал глава крестьянского хозяйства - житель села Карима Мынбаева Нуринского района Карагандинской области, передает KAZAKHSTAN TODAY.

10 апреля в 03.00 поступило сообщение о пропаже человека в Нуринском районе. Со слов заявителя, в ночь на 8 апреля мужчина, 1958 года рождения, выехал на автомобиле из села Карима Мынбаева в село Тассуат и не прибыл к месту назначения. Для проведения поисково-спасательных работ на месте задействованы силы ДЧС, полиции и местное население. К поисковым работам привлечен вертолёт, сообщает " Хабар 24 ".

Департамент полиции Карагандинской области прокомментировал результаты спасательных мероприятий по поиску без вести пропавшего главы крестьянского хозяйства. Предположительно, в этот день 62-летний житель Нуринского района на своем автомобиле выехал в сторону районного центра и после этого мужчину никто не видел.

По данному факту сразу начались поисково-розыскные мероприятия. В них, кроме полицейских, участвуют сотрудники департамента по чрезвычайным ситуациям Карагандинской области, волонтеры. В настоящее время найдена машина без вести пропавшего мужчины. Поисковые мероприятия продолжаются", - сообщили в пресс-службе ДП Карагандинской области.

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