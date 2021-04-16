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Полицейский погиб в ДТП на трассе Екатеринбург - Алматы

15.04.2021 8776
КАРАГАНДА. 15 АПРЕЛЯ - Полицейский погиб в ДТП в Карагандинской области, на автодороге Екатеринбург - Алматы, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

15 апреля, в 06.40, на автодороге Екатеринбург - Алматы, в 45 километрах от Балхаша в сторону Караганды, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузовой автомашины "Вольво" под управлением 41-летнего водителя и патрульной автомашины "Киа-Рио" под управлением 33-летнего инспектора областного батальона патрульной полиции", - сообщили в департаменте полиции Карагандинской области.

 
В результате ДТП от полученных травм скончался пассажир – 46 летний Хайдар Оразбаев, инспектор областного батальона патрульной полиции, который находился на службе. Водитель спецавтомашины доставлен в медучреждение.
 
Старший лейтенант полиции Хайдар Оразбаев работал в органах внутренних дел с сентября 1995 года. Женат. Воспитывал четверых детей.
 
По данному факту зарегистрировано уголовное дело по части 3 статьи 345 УК РК. Назначены соответствующие экспертизы, проводится расследование.
 

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