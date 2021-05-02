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В Актобе сбили восьмилетнего велосипедиста

01.05.2021 9775
АКТОБЕ. 1 МАЯ - В Актобе автомобиль сбил восьмилетнего ребенка, ехавшего на велосипеде, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Мальчик с травмами различной степени тяжести госпитализирован ОДКБ Актобе.
 
В пресс-службе департамента полиции Актюбинской области сообщили изданию "Мой город", что 28 апреля 29-летний водитель автомашины Daewoo Nexia в селе Мартук, двигаясь по улице Байтурсынова, сбил 8-летнего велосипедиста, который пересекал проезжую часть дороги.
 

Призываем водителей быть предельно внимательными: на дороге в любой момент может появиться ребенок! Учитывайте это при выборе скорости движения вблизи остановок общественного транспорта, во дворах, вблизи детских площадок, парков и скверов. Велосипед является транспортным средством, а это значит, что все требования правил дорожного движения, относящиеся к транспортным средствам, относятся и к велосипедам. Кроме того, велосипедист, приблизившись к пешеходному переходу, обязан спешиться и пересечь проезжую часть в качестве пешехода, катя велосипед рядом с собой", - подчеркнул начальник ДП Актюбинской области Атыгай Арыстанов.

 

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