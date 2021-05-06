В горах близ Алматы произошел выброс воды

АЛМАТЫ. 5 МАЯ - 5 мая, в 15.52, в ДЧС Алматы поступила информация о том, что в ущелье "Горельник" из-за повышения температурного фона и обильного таяния снега произошёл выброс воды объемом 5 кубометров, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Из-за засоренности отводной трубы (800 миллиметров) было подтоплено дорожное полотно. Жертв и пострадавших, а также разрушений нет. Принятыми мерами пожарных и сотрудников Казселезащиты отводная труба расчищена, пропускная способность воды восстановлена.

На месте задействовано 16 сотрудников, 6 единиц техники: ДЧС Алматы, ГУ "Казселезащита" АО "Алматы Су", ДП Алматы.

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