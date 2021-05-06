Система Orphus

В горах близ Алматы произошел выброс воды

05.05.2021 9262
АЛМАТЫ. 5 МАЯ - 5 мая, в 15.52, в ДЧС Алматы поступила информация о том, что в ущелье "Горельник" из-за повышения температурного фона и обильного таяния снега произошёл выброс воды объемом 5 кубометров, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Из-за засоренности отводной трубы (800 миллиметров) было подтоплено дорожное полотно. Жертв и пострадавших, а также разрушений нет. Принятыми мерами пожарных и сотрудников Казселезащиты отводная труба расчищена, пропускная способность воды восстановлена. 
 
На месте задействовано 16 сотрудников, 6 единиц техники: ДЧС Алматы, ГУ "Казселезащита" АО "Алматы Су", ДП Алматы.
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая