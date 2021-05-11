УРАЛЬСК. 10 МАЯ - Несовершеннолетняя выпала из окна многоэтажки в Уральске, передает KAZAKHSTAN TODAY.

ЧП произошло в 9-этажном доме микрорайона Строитель сегодня, 9 мая, в 04.20. Сейчас пострадавшая находится в Областной детской многопрофильной больнице, сообщает портал " Мой ГОРОД ".

В пресс-службе департамента полиции ЗКО сообщили, что девушка 2004 года рождения выпала из окна пятого этажа и упала на подъездный козырек.

В пресс-службе управления здравоохранения рассказали, что у нее диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, травмы живота, грудной клетки, множественные переломы ребер, закрытый перелом голени.

Также в пресс-службе облздрава уточнили, что пострадавшая была в состоянии алкогольного опьянения. Она помещена в Областную детскую многопрофильную больницу.

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