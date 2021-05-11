ПАВЛОДАР. 10 МАЯ - В Павлодаре в результате пожара в многоэтажке погибли четыре человека, в том числе ребенок, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Во время тушения пожарные обнаружили обгоревшее тело женщины, а также тела мужчины, женщины и ребенка, по всей вероятности, отравившихся угарным газом, сообщает Pavlodarnews.kz

Как проинформировали в пресс-службе ДЧС Павлодарской области, сообщение о пожаре по адресу: улица Камзина, 364 поступило 9 мая, в 21.02.

В одной из квартир десятиэтажного жилого дома на третьем этаже произошел пожар на площади 56 квадратных метров. В 21.30 пожар локализован", - рассказал заместитель начальника ДЧС Павлодарской области подполковник Мейрамбек Батыркулов.

Он сообщил, что в ходе разведки пожарные нашли тела четверых погибших.

В квартире обгоревший труп женщины, также были найдены на лестничной площадке мужчина и женщина с ребёнком с отравлением угарным газом без признаков жизни", - рассказал Мейрамбек Бытыркулов.

Обстоятельства смерти и личности погибших устанавливаются.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства