Двое детей и двое взрослых пострадали при столкновении трёх машин на трассе Кокшетау - Атбасар

КОКШЕТАУ. 17 МАЯ - В Акмолинской области произошло ДТП с участием трех автомашин. Госпитализированы двое взрослых и двое детей, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Авария произошла днем 16 мая на 14-м километре автодороги Кокшетау - Атбасар.

Сотрудники полиции установили, что 37-летний водитель автомашины "Toyota Land Cruiser", двигаясь в направлении Кокшетау и совершая обгон, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомашиной марки Nissan Maxima, за рулем которой была 40-летняя жительница Кокшетау. От удара автомашина Nissan Maxima столкнулась с автомашиной марки Mitsubishi Canter, под управлением 31-летнего жителя Кокшетау. В результате ДТП в местную областную больницу с различными травмами доставлены водитель автомашины марки Mitsubishi Canter и 37-летний пассажир автомашины марки Nissan Maxima. В Детскую областную больницу доставлены двое детей - пассажиры автомобиля Nissan Maxima", - сообщили в пресс-службе департамента полиции Акмолинской области.

По данному факту начато досудебное расследование по статье УК РК "Нарушение Правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами". Водитель "Toyota Land Cruiser" задержан и помещен в изолятор временного содержания. Назначена экспертиза.

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