В одном из жилых домов Караганды взорвался газовый баллон

КАРАГАНДА. 2 ИЮНЯ - В одном из пятиэтажных жилых домов Караганды взорвался газовый баллон, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как сообщает департамент по чрезвычайным ситуациям Карагандинской области, 1 июня в 19.57 поступило сообщение о хлопке газовоздушной смеси в жилом доме по адресу: улица Гоголя, 57, сообщает портал Ekaraganda.kz.

В двухкомнатной квартире в 5-этажном жилом доме произошел хлопок газовоздушной смеси без последующего горения. В результате происшествия несущие конструкции дома не нарушены, имеется повреждение межкомнатных перегородок. На месте происшествия обнаружено тело мужчины, его личность устанавливается", - проинформировали в ДЧС.





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