В Северном Казахстане утонули брат и сестра

ПЕТРОПАВЛОВСК. 2 ИЮНЯ - В селе Мерген Северо-Казахстанской области брат и сестра 9 и 11 лет утонули на глазах у родителей, передает KAZAKHSTAN TODAY.

ЧП произошло в селе Мерген. Многодетная семья: мама, папа и пятеро детей отдыхали на берегу котлована. Двое старших детей пошли купаться, а мать осталась на берегу кормить грудного малыша. В этот момент упустила детей из виду", сообщает телеканал " Астана ".

Тело мальчика из воды вытащил отчим. Тело девочки пришлось искать уже спасателям. Они обнаружили ее неподалёку от берега на глубине двух метров.

Со слов самой матери она пошла кормить грудного ребёнка в данную палатку и потеряла детей из виду. Когда они вышли из палатки, то увидели на берегу безжизненное тело мальчика. Сам отчим вытащил ребёнка и кинулся искать девочку, которая тоже находилась в водоёме", - сообщил заместитель начальника ДЧС СКО Мурат Кангужинов.

Котлован был создан искусственно для хозяйственных нужд и купаться в нём запрещено. Его обрывистое дно скорее всего и стало причиной трагедии. Дети, не умеющие плавать, оступились и вынырнуть уже не смогли, рассказали сотрудники ДЧС.

Установлено также, что отчим находился в состоянии алкогольного опьянения.

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