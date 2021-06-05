В Алматы упавшие от сильного ветра деревья повредили четыре автомобиля

АЛМАТЫ. 4 июня - В Алматы в результате сильного ветра упавшими деревьями и ветками повреждены четыре автомобиля, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По состоянию на 12.30 в результате сильного порыва ветра на линию 112 поступило 4 сообщения о падении деревьев и веток на автомашины. В Алмалинском районе - 2 случая, в Алатауском районе -1 случай, в Медеуском районе поступило сообщение о падении на автомашину элементов отделки фасада здания. Повреждено 4 автомашины", - сообщили в пресс-службе ДЧС Алматы.

Также сообщается, что на линию Службы спасения 109 поступило 17 сообщений о падении веток и деревьев на проезжую часть, пешеходные зоны и детские площадки.

Территория очищена. Жертв и пострадавших нет", - отметили в ДЧС.

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