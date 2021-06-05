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В Аркалыке полицейские стреляли по колесам автомобиля, которым управлял несовершеннолетний

04.06.2021 8587
АРКАЛЫК. 4 ИЮНЯ - 31 мая полицейские, пытаясь остановить автомобиль под управлением 14-летнего подростка, были вынуждены были открыть огонь по колесам, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
31 мая сотрудники полиции остановили автомашину Mitsubishi Pajero в Аркалыке. Вместо выполнения законных требований полицейских, водитель начал скрываться.
 
Cо слов полицейских, они неоднократно подавали команду об остановке транспортного средства по громкоговорителю и предупредили, что в случае неподчинения будет применено табельное оружие. "Оценив возможные последствия, стражи порядка соответствии с пунктом 5 статьи 61 закона "О правоохранительной службе" применили табельное оружие для принудительной остановки автомобиля путем повреждения заднего колеса. Только после этого машина была остановлена", - поделились полицейские.
Как сообщает Polisia.kz, за рулем авто находился 14-летний подросток, а на переднем пассажирском сиденье в состоянии алкогольного опьянения сидел 35-летний отец, в отношении которого были составлены два административных протокола по части 5 статьи 612 (Передача управления транспортного средства лицу не имеющим права управления) и части 1 статьи 613 (Невыполнение законных требований об остановке транспортного средства). 
 
Также было проведено служебное расследование, по результатам которого вынесено решение, согласованное с прокуратурой города о законности и правомерности применения табельного оружия сотрудником полиции. 
 
Кроме этого, материалы в отношении родителей подростка направлены в Комиссию по делам несовершеннолетних акимата города для принятия соответствующих мер.

Напомним, в Таразе несовершеннолетний насмерть сбил женщину. А в Актау нетрезвый подросток за рулем автомобиля трижды наехал на женщину.
 

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