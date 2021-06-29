В Уральске поезд насмерть сбил мужчину

фотография из открытых источников

УРАЛЬСК. 28 ИЮНЯ - В Уральске 25-летний мужчина скончался в больнице после того, как попал под пассажирский поезд, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Утром 28 июня пассажирский поезд сбил 25-летнего мужчину. По данному факту уголовное дело переквалифицировано на статье УК РК "Нарушение правил безопасности движения железнодорожного транспорта, повлекшее смерть человека", сообщает "Мой Город"

Пострадавший был доставлен в Городскую многопрофильную больницу.

У мужчины была открытая черепно-мозговая травма, политравмы. Его сразу же взяли на операцию, во время которой он скончался от травм, несовместимых с жизнью", - рассказали в пресс-службе управления здравоохранения ЗКО.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства