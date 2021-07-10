Шестилетняя девочка погибла от удара током на улице в Уральске

УРАЛЬСК. 9 ИЮЛЯ - В начале мая в пригороде Уральска девочка 6 лет, играя на улице возле частного дома, дотронулась до газовой трубы и погибла на месте от удара током. Мать ребенка уже третий месяц ждёт результатов следствия, но, по ее словам, дело не продвигается, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как рассказала Алия Наубетова, ее дочь погибла на глазах у старшего сына, которому 11 лет. В тот день она с детьми приехала в гости к своей тёте. Обычно её дочка играла во дворе дома, пишет "Уральская неделя"

Айя вышла со двора вместе с братом, чтобы поиграть и покататься на качели возле дома соседей. Сын не понял, что она умерла. Они играли вместе с ним на улице возле соседнего дома. Арман рассказал, что после того, как Айя упала, он поднял её на руки и отнес домой, положив на кровать. Потом сказал взрослым, что сестрёнка упала и уснула, он даже и не понял, что в последний раз видел её живой", - рассказала Алия Наубетова.

По ее словам, газовая труба, которая проходит к соседнему дому, много лет там находится.

Никогда у соседей не случалось такого, чтобы труба эта током била. Дети у прежних хозяев тоже были и играли возле дома часто. Там качели для детей повесили", - говорит женщина.

По ее словам, расследование гибели ее дочери затягивается. Также по делу поменялся следователь, при этом женщину об этом не уведомили.

В департаменте полиции рассказали, что сейчас идет расследование по факту смерти лица. До этого было начато досудебное расследование по части 3 статьи 306 УК РК (Выпуск или продажа товаров, выполнение работ либо оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека).

В полиции сообщили, что была проведена судебно-медицинская экспертиза, которая показала, что смерть ребенка наступила в результате удара током. Следователи ожидают результаты еще нескольких технических экспертиз.

По результатам проведённых экспертиз выяснится, по какой причине в пределах доступности несовершеннолетней оказался источник тока", - дополнили в департаменте полиции.

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