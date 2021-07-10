Шестилетняя девочка погибла от удара током на улице в Уральске

Как рассказала Алия Наубетова, ее дочь погибла на глазах у старшего сына, которому 11 лет. В тот день она с детьми приехала в гости к своей тёте. Обычно её дочка играла во дворе дома, пишет "Уральская неделя".
Айя вышла со двора вместе с братом, чтобы поиграть и покататься на качели возле дома соседей. Сын не понял, что она умерла. Они играли вместе с ним на улице возле соседнего дома. Арман рассказал, что после того, как Айя упала, он поднял её на руки и отнес домой, положив на кровать. Потом сказал взрослым, что сестрёнка упала и уснула, он даже и не понял, что в последний раз видел её живой", - рассказала Алия Наубетова.
По ее словам, газовая труба, которая проходит к соседнему дому, много лет там находится.
Никогда у соседей не случалось такого, чтобы труба эта током била. Дети у прежних хозяев тоже были и играли возле дома часто. Там качели для детей повесили", - говорит женщина.
По ее словам, расследование гибели ее дочери затягивается. Также по делу поменялся следователь, при этом женщину об этом не уведомили.
В департаменте полиции рассказали, что сейчас идет расследование по факту смерти лица. До этого было начато досудебное расследование по части 3 статьи 306 УК РК (Выпуск или продажа товаров, выполнение работ либо оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека).
В полиции сообщили, что была проведена судебно-медицинская экспертиза, которая показала, что смерть ребенка наступила в результате удара током. Следователи ожидают результаты еще нескольких технических экспертиз.
По результатам проведённых экспертиз выяснится, по какой причине в пределах доступности несовершеннолетней оказался источник тока", - дополнили в департаменте полиции.
Ранее сообщалось, что в Алматы от удара током в фонтане пострадали двое детей и женщина.
При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства