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В Актобе полицейские спасли голодных детей от неадекватной матери

10.07.2021 4861
АКТОБЕ. 10 ИЮЛЯ - В одной из квартир Актобе нашли голодных детей, которые несколько дней провели рядом с неадекватной матерью, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Тревогу забили соседи. По их словам, женщина злоупотребляет алкоголем и в пьяном угаре часто устраивает дома скандалы. Соседей напугали истошные крики самого младшего ребенка, и они вызвали полицию, сообщает КТК.
 
Женщина никому не открывала дверь, и полицейским пришлось ее взломать. Квартира находилась в запущенном состоянии: на полу вместе с мусором валялись детские вещи, везде содраны обои, разбросаны окурки. Все это сопровождалось невыносимым запахом. Из продуктов участковые нашли только кусочки хлеба. 
 
По словам полицейских, мать троих детей вела себя неадекватно. В итоге ее временно поместили в психдиспансер. Сейчас выясняют, насколько женщина здорова. Детей отправили в Центр адаптации. Других родственников пока не нашли. 
 

Дети, естественно, были напуганы. Пояснили в беседе, что они очень голодны, что в этот день они питались всего лишь хлебом с маслом. И всё - больше ничего не ели. Нами они сразу были накормлены. По возможности были собраны вещи полицейскими для оказания первой помощи", - сообщила инспектор по делам несовершеннолетних отдела полиции Актобе Ольга Андрейчук.

 

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