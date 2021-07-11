В Актобе полицейские спасли голодных детей от неадекватной матери

АКТОБЕ. 10 ИЮЛЯ - В одной из квартир Актобе нашли голодных детей, которые несколько дней провели рядом с неадекватной матерью, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Тревогу забили соседи. По их словам, женщина злоупотребляет алкоголем и в пьяном угаре часто устраивает дома скандалы. Соседей напугали истошные крики самого младшего ребенка, и они вызвали полицию, сообщает КТК

Женщина никому не открывала дверь, и полицейским пришлось ее взломать. Квартира находилась в запущенном состоянии: на полу вместе с мусором валялись детские вещи, везде содраны обои, разбросаны окурки. Все это сопровождалось невыносимым запахом. Из продуктов участковые нашли только кусочки хлеба.

По словам полицейских, мать троих детей вела себя неадекватно. В итоге ее временно поместили в психдиспансер. Сейчас выясняют, насколько женщина здорова. Детей отправили в Центр адаптации. Других родственников пока не нашли.

Дети, естественно, были напуганы. Пояснили в беседе, что они очень голодны, что в этот день они питались всего лишь хлебом с маслом. И всё - больше ничего не ели. Нами они сразу были накормлены. По возможности были собраны вещи полицейскими для оказания первой помощи", - сообщила инспектор по делам несовершеннолетних отдела полиции Актобе Ольга Андрейчук.

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