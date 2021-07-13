Житель Актобе погиб при пожаре в общежитии

АКТОБЕ. 12 ИЮЛЯ - 43-летний актюбинец погиб в результате пожара в общежитии, передает KAZAKHSTAN TODAY.

9 июля по улице Санкибай батыра города Актобе произошло возгорание квартиры. В первой половине дня в одной из комнат общежития произошел пожар, где общая площадь возгорания составила 18 квадратных метров, пишет Polisia.kz

Пострадавший владелец квартиры - 43-летний мужчина был госпитализирован в реанимационное отделение БСМП с диагнозом "термический ожог туловища 80%". Не приходя в сознание, мужчина скончался.

Известно, что владелец квартиры проживал один.

Причина пожара и причиненный ущерб устанавливается. Назначена также СМЭ и пожарная техническая экспертиза. По данному факту проводится следственные действия.

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