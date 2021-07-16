Смертельное ДТП в Алматы: водитель грузовика сбил мопедиста

Фото: сайт kapital.kz

АЛМАТЫ. 15 ИЮЛЯ - В Алматы произошло смертельное ДТП с участием грузовика, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

На одной из центральных магистралей города водитель КамАЗа не заметил мопед и на полном ходу наехал на него. Видео происшествия, зафиксированное на камеры наблюдения, опубликовал в своём Telegram-канале паблик Kris.p.almaty

Водитель мопеда, 1993 года рождения, скончался на месте до приезда бригады скорой помощи.

По словам очевидцев, грузовик пытался перестроиться в средний ряд, где ехал мопед. Полиция выясняет детали трагедии.

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