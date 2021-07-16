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Смертельное ДТП в Алматы: водитель грузовика сбил мопедиста

15.07.2021 8776
Смертельное ДТП в Алматы: водитель грузовика сбил мопедиста
Фото: сайт kapital.kz
АЛМАТЫ. 15 ИЮЛЯ - В Алматы произошло смертельное ДТП с участием грузовика, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.
 
На одной из центральных магистралей города водитель КамАЗа не заметил мопед и на полном ходу наехал на него. Видео происшествия, зафиксированное на камеры наблюдения, опубликовал в своём Telegram-канале паблик Kris.p.almaty
 
Водитель мопеда, 1993 года рождения, скончался на месте до приезда бригады скорой помощи.
 
По словам очевидцев, грузовик пытался перестроиться в средний ряд, где ехал мопед. Полиция выясняет детали трагедии. 
 

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