В ущелье Левый Талгар сошел сель

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АЛМАТЫ. 5 АВГУСТА - "Большая Алматинская кругосветка" недоступна для прохождения в связи с сошедшим селем в ущелье Левый Талгар. Акимат Алматы призывает воздержаться от популярного туристского маршрута, передает KAZAKHSTAN TODAY.

27 июля 2021 года в ущелье Левый Талгар сошел селевой поток, который стал опасным препятствием для туристов. В частности, для тех, кто решится пройтись по маршруту "Большая Алматинская кругосветка" с Большого Алматинского озера через перевал Туристов. Во избежание чрезвычайных ситуаций акимат Алматы рекомендует жителям и гостям города воздержаться от прохождения туристского маршрута в связи с его высокой опасностью", - сообщили в акимате Алматы.

Следует обратить внимание, что 2-3 дневные туристские маршруты такой сложности требуют подготовки и туристского снаряжения. В офлайн-навигаторе 2Gis будет внесено предупреждение, что популярный туристский маршрут "закрыт" в связи с сошедшим селем.

Туристский маршрут "Большая Алматинская Кругосветка" один из самых популярных треккинг-маршрутов в Заилийском Алатау. Он проходит с горного курорта Шымбулак до Большого Алматинского озера через перевалы Талгарский и Туристов. По маршруту можно пройти в оба направления.

В Службе спасения города Алматы также порекомендовали жителям города и туристам соблюдать технику безопасности поведения в горах.

Напоминаем элементарные правила поведения в горах:

1. Собираясь в горы, правильно рассчитайте силы. Выбирайте маршрут по уровню подготовки.

2. Перед походом в горы, сообщите близким точный маршрут. Родные должны знать, где вас искать.

3. В горах не сходите с тропы. Не пытайтесь сократить путь.

4. Если на горном маршруте становится тяжело, спускайтесь назад. Главное вернуться.

Номер службы спасения - 109.





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