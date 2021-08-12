Женщину с четырьмя детьми спас из пожара полицейский в Карагандинской области

Фото: polisia.kz

КАРАГАНДА. 11 АВГУСТА - В Карагандинской области полицейский спас из пожара женщину с четырьмя детьми, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

Как сообщает polisia.kz , пожар произошёл ночью, в селе Бесоба Каркаралинского района. Загорелся частный дом, в котором проживала женщина с четырьмя детьми в возрасте от 3 до 14 лет. Возгорание произошло в тот момент, когда все домочадцы спали. Первым на пожар, который с каждой секундой набирал силу, обратил внимание участковый инспектор полиции Толеу Ербол.

Требовалось срочное вмешательство, пожар был сильный. Я знал: в этом доме проживает многодетная семья. Помещения были сильно задымлены, пришлось действовать буквально на ощупь", - рассказывает полицейский.

По его словам, он нашел хозяйку дома, детей и вывел их на улицу, а затем снова зашёл в дом, чтобы забрать ценные вещи и документы.

В опасный момент наш участковый проявил себя смелым человеком. Рискуя собственной жизнью, он спас всю мою семью. За это я выражаю Толеу Ерболу искреннюю благодарность", - рассказала спасённая Асемгуль Мамырова.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства