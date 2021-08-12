Женщину с четырьмя детьми спас из пожара полицейский в Карагандинской области

Фото: polisia.kz
КАРАГАНДА. 11 АВГУСТА - В Карагандинской области полицейский спас из пожара женщину с четырьмя детьми, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.
Как сообщает polisia.kz, пожар произошёл ночью, в селе Бесоба Каркаралинского района. Загорелся частный дом, в котором проживала женщина с четырьмя детьми в возрасте от 3 до 14 лет. Возгорание произошло в тот момент, когда все домочадцы спали. Первым на пожар, который с каждой секундой набирал силу, обратил внимание участковый инспектор полиции Толеу Ербол.
Требовалось срочное вмешательство, пожар был сильный. Я знал: в этом доме проживает многодетная семья. Помещения были сильно задымлены, пришлось действовать буквально на ощупь", - рассказывает полицейский.
По его словам, он нашел хозяйку дома, детей и вывел их на улицу, а затем снова зашёл в дом, чтобы забрать ценные вещи и документы.
В опасный момент наш участковый проявил себя смелым человеком. Рискуя собственной жизнью, он спас всю мою семью. За это я выражаю Толеу Ерболу искреннюю благодарность", - рассказала спасённая Асемгуль Мамырова.
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