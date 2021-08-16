В Алматы водитель такси на полном ходу сбил ребенка

АЛМАТЫ. 15 АВГУСТА - В Наурызбайском районе Алматы произошло ДТП: водитель такси на полном ходу сбил 13-летнего подростка, который перебегал дорогу в неположенном месте, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Мальчика с серьезными травмами доставили в больницу, уточняет Sputnik Казахстан . Инцидент произошел в Наурызбайском районе, в микрорайоне Калкаман-2, на одной из улиц южнее улицы Сагатова.

По словам очевидцев и водителя, автомобиль Hyundai Accent ехал в южном направлении. В это время подросток начал переходить дорогу в неположенном месте, южнее улицы Сагатова.

Водитель не успел среагировать и буквально на полном ходу сбил его. По повреждениям видно, что у машины помялись крыло, стойка, двери и бампер.

В результате наезда подросток с многочисленными переломами, ушибами и серьезными травмами в крайне тяжелом состоянии доставлен в ближайшую больницу. У ребенка около 4-5 переломов, ушиб головного мозга, закрытая черепно-мозговая травма.

Все детали инцидента предстоит выяснить сотрудникам специальных служб.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства