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В Алматы водитель такси на полном ходу сбил ребенка

15.08.2021 9127
АЛМАТЫ. 15 АВГУСТА - В Наурызбайском районе Алматы произошло ДТП: водитель такси на полном ходу сбил 13-летнего подростка, который перебегал дорогу в неположенном месте, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Мальчика с серьезными травмами доставили в больницу, уточняет Sputnik Казахстан. Инцидент произошел в Наурызбайском районе, в микрорайоне Калкаман-2, на одной из улиц южнее улицы Сагатова.
 
По словам очевидцев и водителя, автомобиль Hyundai Accent ехал в южном направлении. В это время подросток начал переходить дорогу в неположенном месте, южнее улицы Сагатова.
 
Водитель не успел среагировать и буквально на полном ходу сбил его. По повреждениям видно, что у машины помялись крыло, стойка, двери и бампер.
 
В результате наезда подросток с многочисленными переломами, ушибами и серьезными травмами в крайне тяжелом состоянии доставлен в ближайшую больницу. У ребенка около 4-5 переломов, ушиб головного мозга, закрытая черепно-мозговая травма.
 
Все детали инцидента предстоит выяснить сотрудникам специальных служб.
 

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