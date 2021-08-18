В Актобе дети сожгли "Газель"

Фото: Polisia.kz

АКТОБЕ. 17 АВГУСТА - 14 августа, примерно в 14.00, в Садоводческом коллективе "Спецавтобаза-2" Актобе загорелась бортовая "Газель", передает KAZAKHSTAN TODAY.

Поджигателями оказались трое мальчишек в возрасте 5, 6 и 7 лет, сообщает Polisia.kz

Дети пояснили, что играли на борту автомашины, подожгли губку от сиденья. Машина сгорела полностью. Ответственность за детские шалости будут нести родители.

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